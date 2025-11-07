Finalissima entre España y Argentina tiene nueva fecha

Suscríbete a nuestros canales

La Finalissima entre España y Argentina que estaba prevista para jugarse el 28 de marzo habría cambiado de fecha para el 27 del mismo mes, todo esto en el año 2026. Con Doha como la sede y el estadio Lusail como el escenario donde se va a llevar a cabo este partido.

Aunque inicialmente se había fijado para el 28 de marzo, la FIFA ha propuesto adelantar la Finalissima al viernes 27. Esta modificación busca potenciar el encuentro con una identidad de "gran evento". Por ello, la organización exige que todos los aspectos logísticos y mediáticos —la llegada de los equipos, los entrenamientos y las ruedas de prensa— reflejen el ambiente propio de una gran final.

La celebración del encuentro en marzo está totalmente supeditada a la clasificación directa de España para el Mundial. Si el combinado nacional tuviera que disputar la repesca, la ventana de marzo se anularía. Este escenario es considerado remoto, pues solo se materializaría si España no logra vencer a Georgia en Tiflis y, además, pierde contra Turquía en Sevilla.