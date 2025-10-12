¿Cuándo será el Argentina-España? Panorama favorable para la disputa de la Finalissima

Suscríbete a nuestros canales

España esta muy bien encaminada a la clasificación para el Mundial 2026, es por eso que se despeja aún más el camino hacia la Finalissima. El anhelado encuentro entre los campeones de Europa y América, España y Argentina, comienza nuevamente a estar sobre la mesa. si bien es cierto, el partido debió haberse realizado hace tiempo, pero el calendario no lo permitió.

Ahora el panorama ha cambiado, Argentina ya se encuentra clasificada y España con un escenario a su favor, es por eso que ya los organizadores FIFA han comenzado a trabaja para concretar todos los detalles del duelo que promete grandes emociones.

Fecha estima para la Finalissima

La fecha que se estima sería el mes de marzo, durante la ventana internacional prevista para las repescas para el Mundial y dispuesta para rellenar los huecos que deje el sorteo del 4 de diciembre en Washington.

La FIFA está ansiosa por ente enfrentamiento, incluso desea que este encuentro tenga prioridad absoluta, por lo que han decidido que ese día no habrá más actividad internacional. Así que todo señala que, el España-Argentina será al sábado 28 de marzo, coincidiendo con las repescas europeas e intercontinentales.

¿Dónde será la Finalissima?

Aún no se tiene definido el estadio donde se realizará el encuentro. Sin embargo, se rumores sobre varias ciudades, desde Miami hasta Riad, pero en Las Rozas la opción más favorable sería Doha, con el estadio Lusail como sede. Toman en cuentan razones de: distanciamiento de ambos países, clima y otros factores.

La albiceleste buscará defender su título, conquistado de la Finalissima el 1 de junio de 2022 tras vencer 3-0 a Italia en Wembley. Mientras que para España, sería el primer intento de sumar este título a su palmarés.