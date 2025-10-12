¿Cuándo regresa? Así marcha el caso de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona recibe una buena noticia en medio de tantas bajas. Lamine Yamal ha evolucionado favorablemente con sus problemas de pubalgia, ha informado AS. Es por eso así, que si todo sigue marchando bien, el delantero de 18 años recibirá el alta el próximo sábado, para poder ver minutos contra el Girona.

Sin embargo, lo principal para los culés es que llegue en excelente estado eso Clásico. Puesto que, el Girona y el encuentro ante el Olympiacos puedan servirle como entrada en calor tras sus días de baja.

Incluso, se estima que para el encuentro de Champions podría entrar en el once inicial, pero sin jugar los 90 minutos.

El tratamiento que le han venido aplicado los médicos del Barcelona le ha asentado muy bien, por lo que el miércoles se espera pueda cumplir con ejercicios y así evaluar su proceso de recuperación.

Dos regresos para enfrentar al Girona

Dos jugadores que se encuentran de baja. se podrían apuntar al regreso. Fermín López y Raphinha. Flick los tendrá disponibles para esa fecha,

Para ver al portero Joan García habrá que esperar todavía un poco. El guardameta, se autodescartó este viernes de cara al Clásico del 26 de octubre, su posible regreso podría ser el 5 de noviembre, cuando el Barcelona juega la cuarta jornada de la Champions en Brujas.

Por último, todavía no se conoce el alcance de la lesión de Dani Olmo, sin embargo se estima pueda estar de baja entre tres a cuatro semanas, perdiendo de esta manera el clásico en el Bernabéu.