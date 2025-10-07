¡Preocupación máxima! Kylian Mbappé sigue sin entrenar y es duda para la fecha FIFA

Suscríbete a nuestros canales

Existe una creciente preocupación tanto en Francia como en el Real Madrid por el estado físico de su máxima estrella, el delantero Kylian Mbappé, durante la presente fecha FIFA.

Sin entrenamientos y en duda para Azerbaiyán

"Kiki" terminó el último encuentro con el Real Madrid ante el Villarreal con molestias en su tobillo. A pesar de este percance, la selección francesa decidió convocarlo. Sin embargo, su integración a la dinámica del equipo nacional no ha sido la esperada:

Ausencia en Prácticas: Mbappé sigue sin entrenar con el seleccionado francés. Su participación se ha limitado al tratamiento médico y la recuperación.

Riesgo de Baja: Su falta de ritmo y las molestias lo ponen en seria duda para disputar el próximo partido de Francia contra Azerbaiyán.

La postura del Real Madrid

En la "Casa Blanca" hay un claro deseo de prudencia. El club madrileño habría preferido que el delantero no se hubiese unido a su selección para aprovechar la pausa y completar su recuperación en las instalaciones del equipo.

La prioridad del Real Madrid es que Kylian Mbappé regrese a la disciplina del club al 100% de su condición física. La preocupación radica en el riesgo de que las molestias se agraven si fuerza su participación con Francia, comprometiendo los cruciales partidos que se avecinan en LaLiga y la Champions League.

El cuerpo técnico de Xabi Alonso y los aficionados merengues esperan que Francia maneje la situación con cautela para asegurar que el tobillo del atacante esté completamente recuperado antes de volver a la acción.