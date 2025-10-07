¡De no creer! Mira la insólita historia de esta leyenda del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Casemiro es un nombre que resuena con gloria en el fútbol mundial, asociado a las épicas victorias del Real Madrid y, actualmente, a la medular del Manchester United.

Sin embargo, existe un detalle que ha acompañado al centrocampista brasileño durante casi toda su carrera y que, hasta ahora, pocos conocían: su nombre en la camiseta siempre ha estado mal escrito.

El propio jugador reveló la divertida y supersticiosa razón por la cual el error se ha mantenido en su dorsal.

Un error de club, una decisión de superstición

La historia se remonta a sus inicios en el fútbol profesional, cuando jugaba en Brasil con el São Paulo. El nombre real del futbolista, tal como lo indicó, es Carlos Henrique Casimiro, escrito con 'I'.

"Me llamo Carlos Henrique Casimiro, con 'I', no 'Casemiro'", explicó el mediocampista. El cambio se produjo por un error administrativo o de imprenta del club en un momento crucial de su carrera:

"Recuerdo que jugué un partido con el São Paulo y el club se equivocó de nombre. Lo escribieron con 'E'."

Lo que convirtió este simple error en un nombre artístico permanente fue el desarrollo de aquel encuentro. Casemiro se negó a corregir el error después de su destacada actuación:

"Jugué muy bien en ese partido y como soy una persona supersticiosa, dije: 'No hay necesidad de cambiarlo, déjenlo así, las cosas van bien'."

De confusión a marca personal

Desde aquel día, el nombre "Casemiro" se institucionalizó y se convirtió en la identidad pública y deportiva del jugador. La decisión, influenciada por la creencia de que ese nombre erróneo le había traído buena suerte, trascendió fronteras y equipos.

El error del São Paulo no solo se mantuvo en su etapa brasileña, sino que lo acompañó en su triunfal paso por el Real Madrid y ahora en la Premier League con el Manchester United.