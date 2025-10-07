Xabi Alonso acude a la cantera del Real Madrid y sube a esta promesa

Suscríbete a nuestros canales

El periodista italiano Fabrizio Romano ha revelado información crucial sobre uno de los talentos más destacados de la cantera del Real Madrid: Joan Martínez. El joven canterano ha regresado a la dinámica del primer equipo tras concretar un paso fundamental para su futuro en el club blanco.

El movimiento más significativo es la firma de un nuevo contrato que vincula a Joan Martínez con el Real Madrid hasta junio de 2029. Este acuerdo a largo plazo subraya la gran confianza que la institución deposita en el potencial del jugador, considerándolo uno de los prospectos más interesantes para el futuro del equipo.

La atención de Xabi Alonso

Tras sellar su renovación, el joven español se ha reincorporado a los entrenamientos bajo la supervisión directa del cuerpo técnico.

Otro punto relevante de la información es el interés del actual entrenador del primer equipo, Xabi Alonso. El ex técnico del Bayer Leverkusen tiene la intención de "seguir de cerca su evolución", lo que indica que Joan estará bajo la lupa en las sesiones de entrenamiento y podría tener oportunidades para demostrar su valía al más alto nivel.

Deja atrás su lesión de rodilla

El camino de Joan Martínez hacia el primer equipo se vio frenado la temporada pasada por una grave lesión que cortó su progresión ascendente. El canterano sufrió una rotura del ligamento cruzado en su rodilla.

Esta inoportuna lesión le impidió dar el salto definitivo al primer equipo en un momento clave, cuando el banquillo merengue aún estaba ocupado por el experimentado Carlo Ancelotti.

Superada la fase de recuperación, Joan Martínez vuelve con el impulso de su nuevo contrato y la determinación de ganarse un lugar en la élite del Real Madrid. Su regreso a los entrenamientos marca el inicio de una nueva etapa donde buscará consolidarse como una realidad y no solo como una promesa.