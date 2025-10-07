Real Madrid: Alexander-Arnold vuelve a estar disponible en un momento clave

Suscríbete a nuestros canales

Trent Alexander-Arnold vuelve a estar disponible para el Real Madrid tras superar la lesión muscular en el bíceps femoral. Su regreso coincide con el tramo exigente del calendario y con una nueva baja de Dani Carvajal, lo que podría abrirle espacio en el once titular de Xabi Alonso.

El inglés había perdido protagonismo tras un inicio prometedor en el Mundial de Clubes, donde fue titular en todos los partidos salvo el decisivo ante PSG. Con Carvajal lesionado, Trent vuelve a ser opción en el lateral derecho del esquema blanco; donde han sufrido últimamente.

El DT blanco deberá decidir cómo integrarlo sin alterar el equilibrio táctico. Un sistema con cinco defensores o un rol como carrilero podrían ser opciones viables. La calidad del ex Liverpool obliga a buscarle acomodo, justo cuando el Madrid necesita regularidad y profundidad en la zona.

27 años de logros para Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold cumple 27 año con una carrera marcada por títulos, asistencias memorables y evolución táctica. Desde su irrupción en Liverpool como lateral ofensivo hasta su rol híbrido con Inglaterra, ha redefinido el perfil moderno del defensor, combinando precisión y visión de juego.

Campeón de Champions, Premier y Mundial de Clubes, Trent ha sido protagonista en escenarios de máxima exigencia. Su capacidad para influir desde el pase, a balón parado lo ubica como uno de los jugadores más influyentes de su generación. Ahora, en Madrid, busca escribir un nuevo capítulo.

Títulos de Trent Alexander Arnold

Trent Alexander-Arnold es un jugador polifacético que puede aportar mucho en ambos lados del juego. Ha logrado muchos títulos, pero los más importantes fueron la Premier League de la temporada 2019-20 y la UEFA Champions League 2018-19. Títulos históricos para el Liverpool.

Títulos de Alexander-Arnold: