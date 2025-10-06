Real Madrid: El escenario de oro que tendrá Xabi Alonso tras el parón

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid brilló en su última jornada de LaLiga, tras la gran victoria frente al Villarreal, teniendo a Vinicius como plan estelar. Ante el gran esquema de juego que mostró el club blanco en ese encuentro, llegó una directa a Xabi Alonso ¿Bellingham estará ya para ser titular después del parón? Y la respuesta del entrenador fue tajante, sin espacio para la duda.

El inglés entra de lleno en el plan de Xabi “Sí, seguro que a la vuelta, con dos semanas de entrenamiento, estará mejor. Va a ser muy importante en la siguiente fase de octubre. En este parón vamos a tener ese tiempo que Jude se ha perdido en la pretemporada por la operación y tenemos un calendario intenso”. Por tanto, tras algunas dudas que ha generado Vini desde el inicio de LaLiga, Bellingham es la mejor opción para el tolosarra.

Luego de la titularidad de Bellingham en el derbi, Xabi Alonso frenó su marcha con el inglés. Su rendimiento ante el Atlético dejó poco que desear, incluso pudo darse cuenta que adelantar un mes su retorno no fue la mejor idea. Luego de ese terrible encuentro del Madrid, Jude vio acción diez minutos en Almaty y luego, los 25 ante el Villarreal. Ahí, si tomo su decisión final sobre Bellingham, donde demostró tener más solidez en sus piernas.

Mbappé modo CR7

Ahora bien, analizando el gran desempeño de Kylian Mbappé, donde registra 14 goles en 10 partidos, solo queda en debate de Vinicius quién, si bien en cierto ha generado dudas, tiene cuatro titularidades seguidas, en tres de ellas sin ser sustituido, y héroe ante el Villarreal.

Mientras que Valverde y Tchouameni aún con la figura de titularísimos en este Madrid, el regreso de Bellingham sólo permite un espacio para dos jugadores: Mastantuono y Güler.

Xabi tendrá que saber mover sus piezas y decidir entre la profundidad y el repliegue que le da Mastantuono o la calidad combinativa y el juego interior que asegura Güler. En estas primeras ocho jornada en LaLiga y los encuentros de Champions, el turco ha hecho gran llave con el francés, dándole cuatro pases de gol (más los tres tantos que ha metido el propio Güler), numeros que mantienen al Madrid en la cima de la tabla.

Alonso, tiene muchas opciones sobre la mesa y luego del parón comenzará a verse otro Madrid, con toda la constelación lista para la acción.