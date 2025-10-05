Mbappé prende las alarmar para Francia y el Real Madrid por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé tiene un primer tramo de la temporada formidable con números que hacen pensar en récords de goles que impusieron en la era Cristiano-Messi. El delantero marcó un gol en el triunfo 3-1 del Real Madrid sobre el Villarreal por la fecha ocho de LaLiga, aunque le francés levantó las alarmas para sus equipos la selección.

Mbappé tras marcar el 3-1 definitivo del partido, fue sustituido en el minuto siguiente, debido a un golpe en el tobillo derecho. Ahora, este domingo el cuerpo médico del Real Madrid lo evaluará para saber qué tiene y si puede ir con su selección para la Fecha FIFA de octubre.

Los datos de Mbappé asustan

En lo que va de temporada el artillero galo ha jugado 12 partidos, que se dividen en ocho en liga, dos en la Liga de Campeones y dos con la selección de Francia. En esa cantidad de partidos ha marcado 16 goles, a razón de un gol cada 68 minutos de juego.

Con el Real Madrid ha marcado ocho en la misma cantidad de partidos. Aunque solo en un juego no marcó gol y fue contra el Mallorca, con este performance se mantiene en la cima de la tabla de goleadores del torneo español.

A nivel internacional, Mbappé también vive un gran momento. En la Liga de Campeones ha marcado cuatro goles en dos partidos y con Francia marcó un par de anotaciones en la misma cantidad de juego para las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026.