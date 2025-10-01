¡IMBATIBLE! Estos son los números de Kylian Mbappé en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé mostró estar en su mejor forma en el mes de septiembre. El delantero del Real Madrid y de la selección francesa, dejó las mejores impresiones marcando todos los partidos que disputó en ocho juegos. Además, asumió un rol de liderazgo importante dentro de la plantilla merengue.

Mbappé, culminó septiembre con 11 goles y 2 asistencias en los ocho compromisos que tuvo, tanto con el club blanco, como con la selección de Francia por las fechas clasificatorias del Mundial de Fútbol 2026.

Gol de Mbappé en septiembre

Ucrania: 1

Islandia: 1

Real Sociedad: 1

Marsella: 2

Espanyol: 1

Levante: 1

Atlético: 1

Kairat Almaty: 3

Con el hat trick frente al equipo de Kairat Almaty, en la segunda jornada de la Champions League, el francés cerró un mes extraordinario. La dirección de Xabi Alonso le ha caído muy bien al ‘10’ blanco, que supo encontrar los espacios para aparecer siempre que el equipo lo necesitaba.