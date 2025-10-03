Real Madrid busca enderezar el rumbo en La liga ante el Villarreal (+previa)

Suscríbete a nuestros canales

Después de un descalabro alarmante en la más reciente fecha de La Liga en el Derbi ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid buscará levantarse de ese golpe rápidamente cuando reciba este sábado, 4 de octubre, a la oncena del Villarreal, en un choque que evidentemente también será complicado, para los de Xabi Alonso por el buen inicio de campaña de su rival.

Estás dos franquicias se verán las caras a partir de las 3:00 (hora venezolana) en el estadio Santiago Bernabéu y el encargado de impartir justicia será el principal Cuadra Fernández.

Estas dos escuadras se pelearán por permanecer en los primeros puestos del torneo local, debido a que el Real suma actualmente 18 puntos (segundo lugar) y el Villarreal lo escolta en la tabla con 16 unidades.

Posibles alineaciones:

Real Madrid (4-3-3)

Thibaut Courtois (P)

Raúl Asencio (LD)

Dean Huijsen (D)

Eder Militao (D)

Álvaro Carreras (LI)

Aurelien Tchouameni (M)

Federico Valverde (M)

Arda Güler (M)

Franco Mastantuono (E)

Vinicius Júnior (E)

Kylian Mbappé (DC).

Villarreal (4-4-2):

Luíz Júnior (P)

Mouriño (LD)

Rafa Marín (D)

Renato Veiga (D)

Sergi Cardona (LI)

Akhomach (M)

Thomas Partey (M)

Gueye (M)

Solomon (M)

Pépé (D)

Mikautadze (D).

El Villarreal tiene más de dos años sin vencer al Real Madrid:

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el conjunto "Merengue" tiene un saldo de tres triunfos, un empate y una derrota. La última vez que tuvieron un resultado adverso ante el "Submarino Amarillo" fue exactamente el pasado 8 de abril de 2023.

Sin embargo, esa última victoria del Villarreal fue en el Santiago Bernabéu, escenario del choque mañana. Además, en lo que corresponde a LaLiga, el "Submarino" ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos en la casa del Madrid, por ende, se avizora una lucha bastante intensa.