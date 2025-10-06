Mbappé y otros dos titanes se declaran la guerra por la Bota de Oro

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol europeo vive un fenómeno pocas veces visto en su historia: una rivalidad goleadora a tres bandas que amenaza con reescribir los libros de récords. Los delanteros Harry Kane (Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City) han comenzado la temporada 2025-2026 a un ritmo estratosférico, en una lucha por la Bota de Oro que incluso el propio Haaland ha calificado de inmensa presión.

“Tengo que seguirles el ritmo", ha reconocido Haaland, el ganador del premio en la temporada 2022-2023 (con 36 goles), sobre sus competidores.

Un inicio de temporada de récords absolutos

La velocidad a la que estos tres killers han perforado las redes rivales en las primeras semanas de competición es lo que genera mayor asombro.

1. Harry Kane (Bayern Múnich): El delantero inglés, quien ganó la Bota de Oro en la temporada 2023-2024 (también con 36 goles), ha tenido el inicio más demoledor. En solo nueve partidos de club, Kane ha celebrado la asombrosa cifra de 17 goles, pulverizando sus mejores registros anteriores. Su promedio supera cómodamente el gol por partido, una estadística que ya lo posiciona como un firme aspirante al trofeo.

2. Kylian Mbappé (Real Madrid): El flamante ganador de la Bota de Oro 2024-2025 (con 31 goles en La Liga, en su primer año con el Madrid) no se queda atrás. El astro francés ha sumado 13 tantos en nueve partidos de club, firmando también el mejor arranque de su carrera. Además, lidera la tabla de goleadores de la UEFA Champions League 2025-2026 con 5 goles tras las primeras jornadas, demostrando que su fichaje por el Real Madrid solo ha potenciado su capacidad.

3. Erling Haaland (Manchester City): El noruego, pichichi de la Premier League, ha marcado 11 goles en ocho partidos con el Manchester City. Aunque en la Champions League está ligeramente por debajo de sus rivales con 3 goles, su media de goles por encuentro se mantiene por encima de la unidad, un estándar que solo los grandes de la historia han sostenido.

Una búsqueda de la cifra mágica

Esta tripleta de atacantes ha elevado la exigencia de la Bota de Oro a niveles no vistos desde la época de máxima efervescencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En las últimas temporadas, el premio ha sido repartido entre ellos, lo que intensifica la competencia directa:

-2022-2023: Erling Haaland (36 goles)

-2023-2024: Harry Kane (36 goles)

-2024-2025: Kylian Mbappé (31 goles)

Que tres jugadores con este nivel compitan simultáneamente desde el inicio de la campaña, cada uno en una de las tres grandes ligas (España, Alemania, Inglaterra), hace pensar que el récord histórico de 50 goles de Lionel Messi (temporada 2011-2012) o los 48 de Cristiano Ronaldo (2014-2015) podría estar seriamente amenazado. El ritmo actual de Kane, en particular, apunta a una temporada de ensueño.