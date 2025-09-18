Champions League

Manchester City comienza con buen pie la Champions League (Finalizado)

Los citizens reciben la visita del campeón italiano en Manchester 

Por Meridiano

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 02:55 pm

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Eugenio Suárez Shohei Ohtani
Jueves 18 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Champions League