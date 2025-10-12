White Abarrio con paso firme hacia la Breeder’s Cup Dirt Mile

Suscríbete a nuestros canales

El ganador de la Breeders' Cup Classic (G1) 2023, White Abarrio hijo de Race Day, ejercitó la mañana de este jueves la media milla en compañía de su compañero de establo en Gulfstream Park en preparación para una largada planificada en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) el 1 de noviembre en Del Mar.

Breeders’ Cup: White Abarrio por su segundo triunfo en las Copas de Criadores

La Breeders’ Cup, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

El viernes 1 de noviembre ha sido reservado para las competencias para ejemplares mayores. Un total de nueve carreras serán incluidas para el calendario hípico en Del Mar. Entre ellas la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) para ejemplares de 3 y más años en 1.600 metros en pista de arena, con una bolsa de $1 millón. En la cual figuran: Diktaean, Dr. Venkman, Raging Torrent, Touch of Destiny, Rhetorical, Maranoa Charlie, Johannes y White Abarrio.

White Abarrio, en miras de su preparación para la venidera competición Salió con su compañero de cuadra Practically Dark, un trabajo de 800 metros en una pista rápida :45.86, el tiempo más rápido de siete registrados en la distancia.

El entrenado por Saffie Joseph Jr., expresó por la red social X “hizo un trabajo excelente. Trabajó desde la mitad, pero fue casi una brisa de cinco octavos: una buena mitad, terminar en la meta y salir a galope gradualmente. Una mitad en 45 y pico, [cinco furlongs] 58, salió en 1:11. Fue un buen trabajo”.

Este ejercicio del jueves fue la tercera pasada del ganador de la Copa Mundial Pegasus (G1) 2025 desde su regreso a Gulfstream tras una emocionante carrera en la Copa de Oro Jockey Club (G1) el 31 de agosto en Saratoga. Su primer briseo fue de media milla en :46.56 el 2 de octubre y tres furlongs en un rápido :33.73 el 25 de septiembre.