Confirmada la asistencia de la nipona Fee Blanche a la Breeders’ Cup

La Breeders’ Cup, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre y el 1 de septiembre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán 34 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

Breeders’ Cup: Fee Blanche confirmó su participación

Los fanáticos del circuito regional NAR (Asociación Nacional de Carreras) de Japón podrán alentar a uno de los suyos por primera vez en la Breeders' Cup el próximo mes con su representante Fee Blanche, que viajara desde sus establos de Oi a la recta final de Del Mar, con su entrenador pionero Terunobu Fujita.

La NAR es el segundo nivel de carreras de Japón, que se lleva a cabo durante la semana a nivel regional, casi exclusivamente en óvalos de pistas de tierra y arena, mientras que la JRA (Asociación de Carreras de Japón) nacional, con sus partidos de fin de semana, es el nivel de élite conocido en todo el mundo.

Fujita obtuvo un reconocimiento internacional poco común en abril de 2023 cuando llevó de la NAR, Mandarin Hero, a Santa Anita y casi causó una gran sorpresa cuando su potro fue derrotado solo por una cabeza en el Santa Anita Derby (G1).

Con esa experiencia en el sur de California y un posterior intento de participar en el Kentucky Derby (G1) en su haber, Fujita ha recibido el encargo del propietario de Fee Blanche, el club de carreras Carrot Farm afiliado a Northern Farm, de aceptar el desafío de la Breeders' Cup Filly And Mare Sprint, en 1.400 metros.

El jockey de Fee Blanche es Hiroto Yoshihara y Fujita confirmó que el jinete de 42 años en ascenso, a quien describió como "el jockey número uno en Japón", estará en la silla de montar en Del Mar.