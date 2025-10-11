La seria petición de Carlos Villagrán a Bad Bunny tras su show de Quico en SNL

Suscríbete a nuestros canales

La viral parodia que protagonizó Bad Bunny como Quico del emblemático “El Chavo del 8” no solo encendió redes, sino que despertó una reacción inesperada en parte del elenco.

Carlos Villagrán, el actor que dio vida al personaje original, hizo una solicitud pública al cantante puertorriqueño, dando por sentado que quedó emocionado con esa impecable actuación en “Saturday Night Live”.

La petición de Carlos Villagrán a Bad Bunny

En su mensaje, Villagrán invitó al artista a verlo como inspiración y señaló que le cantaría “El Sapito” muy a su estilo si Benito (nombre real de Bad Bunny) lo notara en sus redes.

“@badbunnypr me tocará cantar ‘El sapito a tu estilo’. Ayúdenme a que Benito lo vea”, publicó el actor con humor.

Aunque Carlos de 81 años ya no interpreta a Quico en televisión, sigue activo en giras de circo, presentaciones y proyectos que evocan su icónico personaje.

La parodia que sacudió internet

El sketch de Bad Bunny fue parte del episodio de SNL, donde adaptó frases clásicas como “Chusma, chusma” y “Mamá” al inglés, y ejecutó una interpretación con los cachetes inflados que rememoraron al Quico de siempre.

Usuarios en redes sociales destacaron que, para ser un homenaje, logró capturar la esencia cómica del personaje con sus gestos, su tono de voz, su expresividad.

El video alcanzó más de 1,7 millones de visualizaciones en YouTube en sus primeras horas, y se convirtió en tema de conversación entre fans de “El Chavo”.

A la par de la confesión del mexicano, Florinda Meza, la eterna Doña Florinda, comentó sobre la parodia. Ella elogió la actuación de 'El Conejo Malo' y agradeció que el homenaje mantenga vivo el legado de Roberto Gómez Bolaños.