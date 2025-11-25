"Alguien podría haber resultado gravemente herido o muerto": Suspendido entrenador por 15 años en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A través del sitio web de la “Feria del Condado de Elko” se pudo conocer la impactante noticia que el entrenador Ricardo Castillo Jr. fue suspendido por 15 años y multado con $100,000 después de que cuatro de sus ejemplares dieron positivo a un medicamente altamente explosivo y nocivo para la salud de los equinos.

Tras obtener victorias en la Feria del Condado de Elko en 2024, cuatro de sus ejemplares dieron positivo por metanfetamina. Por esto, el entrenador Ricardo Castillo Jr. fue sancionado con una multa de $100,000 y una suspensión de 15 años por parte de la Junta de Control de Juegos de Nevada en junio.

La nota señala que la semana pasada, pese a las fervientes súplicas de Castillo y su abogado, la Comisión de Juegos de Nevada votó 5-0 para ratificar las sanciones mencionadas y también las descalificaciones individuales de los cuatro caballos.

La Junta de Control de Juegos y la Comisión de Juegos son dos entidades independientes en Nevada. Según el sitio web estatal, la Junta de Control está a cargo de la investigación y la aplicación de la ley, mientras que la Comisión es quien toma las decisiones finales.



Castillo apeló la decisión de la Junta de Control ante la Comisión durante la reunión de esta última el 20 de noviembre, según consta en los registros. Sin embargo, la abogada de Castillo, afirmó que no fue contratada hasta la audiencia de la Comisión y que no se le permitió presentar nuevas pruebas.



"No tengo ningún problema con los 15 años", declaró la presidenta de la Comisión, Jennifer Togliatti. "No ocurrió, y todos tienen suerte de que no ocurriera, pero alguien podría haber resultado gravemente herido o muerto. Usted no estaría aquí, porque podría estar enfrentando un proceso penal y no diría nada".

Los caballos que dieron positivo para las sustancias extrañas prohibidas fueron los siguientes: Bnb Hasta La Luna, Famous Prizes, revelaron metanfetamina y un metabolito, anfetamina. Dr. B, reveló metanfetamina y un metabolito, anfetamina, así como otra sustancia prohibida, tramadol. Mientras que Bnb Lightning McQueen, los exámenes revelaron metanfetamina y un metabolito, la anfetamina, así como otra sustancia prohibida, el tramadol.

Estas corrieron en el Elko County Fairgrounds entre el 21 de agosto y 2 de septiembre 2024. Cada uno de los cuatro caballos fue descalificado de las victorias mencionadas, y se ordenó la devolución de un total de $17,700 en premios.