¡Impactante! La confesión que Javier Castellano no había contado hasta ahora

En una significativa entrevista reveladora de Javier Castellano, realizada por el reconocido comunicador hípico Dave Joseph, de Gulfstream Park, se señala que el jinete venezolano contará con su cuñado Kevin Meyocks como agente durante la temporada invernal. Meyocks también está colaborando con Castellano para escribir un libro biográfico acerca de la vida del segundo jinete venezolano en ser incluido en el Salón de la Fama del hipismo estadounidense.

Javier Castellano que se acerca a las seis mil victorias en su carrera en suelo del tío Sam, tendrá el apoyo de un familiar para esta venidera temporada de cierre de año en uno de los meetings más selecto que se corre en Estados Unidos, como lo es Gulfstream, que es campeonato con los mejores jinetes del país que llegan al sur de Florida.

Castellano, de 48 años reveló que no está listo para retirarse. Castellano estará presente para la inauguración del Campeonato 2025-2026, su llegada más temprana desde que obtuvo cinco títulos consecutivos de jinete líder entre 2011-2012 y 2015-2016. Irad Ortiz Jr., quien rompió el récord de Castellano en una sola temporada con 140 victorias en 2020-2021, superó su récord general al liderar la clasificación de jinetes por sexta vez el invierno pasado y es favorito para sumar una séptima.



Castellano, en contraste con sus últimas temporadas en Nueva York, donde compitió hasta después de la Nanidad, para luego ir a Gulfstream Park, este año ya se encuentra en Florida para comenzar desde cero. Es importante destacar, que Meyocks también representa a Emisael Jaramillo en Gulfstream, y decidió firmar para Castellano, por la ida de Cipriano Gil, que va a Tampa Bay Downs y Francisco Arietta, quien regresa para defender su título en Oaklawn Park.

Javier Castellano “Ya superé la primera etapa y la segunda. Gané cuatro Premios Eclipse, casi cinco. Gané el Derby de Kentucky, dos Preakness, el Belmont Stakes, 12 carreras de la Breeders' Cup y siete Travers, lo cual es increíble. Sigo compitiendo al más alto nivel y en la alta competición con los mejores jinetes del país”, añadió. “Siento que esto no termina. De ninguna manera. Creo que tengo cinco años por delante. Ese es mi objetivo. Me siento genial. Estoy deseando aprovechar las oportunidades. Sigo teniendo hambre”.



El jockey venezolano indicó que su principal objetivo para este este año será la serie de stakes de Gulfstream para el Kentucky Derby G1: el Mucho Macho Man, Holy Bull, el Fountain of Youth, y el Florida Derby (G1). “Espero montar a los caballos jóvenes de la nueva generación”, agregó “eso me motiva aún más para continuar y alcanzar el éxito al más alto nivel”.