¡Toma y dame! Flavien Prat ripostó con cinco victorias para el premio Eclipse

El jinete ganador del premio Eclipse, Flavien Prat, obtuvo cinco victorias, incluida una barrida en las dos carreras importantes del día, en la tarjeta de nueve carreras del domingo en Aqueduct Racetrack, lo que le da 14 victorias en total esta semana en el óvalo de Ozone Park.

Prat, quien anunció en septiembre que correría a tiempo completo en Nueva York este invierno, expresó su gratitud por todos sus éxitos recientes.

“Ha sido una semana muy buena”, dijo Prat, representado por su agente Brad Pegram. “Estuve montando buenos caballos toda la semana y respondieron correctamente. Ha sido bueno hasta ahora. Ojalá que el impulso se mantenga lo más posible”.

Prat ganó con su primera carrera del día al guiar a Salute to Service entrenado por George Weaver en la segunda de la tanda dominical, una carrera de reclamo seis furlongs, como la primera de un hat-trick. Continuó a bordo de New York Scrappy para Mark Casse en la tercera, y con la primera de sus dos victorias en stakes en la cuarta piloteó Oversubscribed para capturar el Forever Together de $150,000 para el entrenador cinco veces ganador del premio Eclipse, Chad Brown.

Prat, regresó al círculo de ganadores en la octava carrera, para ganar los $175,000 del Pebbles G3, sobre Fast Market que logró su primera victoria en stakes para el entrenador John Terranova.

El día concluyó con Prat consiguiendo su quinta victoria en la tarjeta a bordo de Apalta para el entrenador Todd Pletcher en la final de la jornada

Prat estableció recientemente un récord de un solo día para el circuito de The New York Racing Association, Inc. (NYRA) al registrar siete victorias en 10 monturas el 2 de noviembre en Big A. Actualmente tiene una ventaja considerable en la clasificación de jinetes del encuentro de otoño de Aqueduct con 31 victorias al concluir la tarjeta del domingo, 17 más que Manny Franco en segundo lugar.