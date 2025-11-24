¡Lamentable noticia! La heroína Rags To Riches vencedora del Belmont Stakes ha fallecido

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado oficial emitido por Ashford Stud, se informó que la destacada y heroica yegua Rags to Riches, una hija del renombrado semental AP Indy y Better Than Honour, a su vez hija de Deputy Minister, ha fallecido a los 21 años. Rags to Riches hizo historia al convertirse en la tercera potranca en la historia en ganar el prestigioso Belmont Stakes G1, una hazaña que marcó un hito en las carreras de pura sangre.

Según el anuncio realizado hace pocos minutos por Coolmore, la muerte de esta excepcional corredora se debió a complicaciones y achaques relacionados con la vejez, poniendo fin a una vida llena de éxitos y logros en el mundo del turf.

Rags to Richies una heroína que no se olvidará

Rags to Riches, propiedad de Michael Tabor y Derrick Smith, de Coolmore, Rags to Riches inscribió su nombre en la historia de las carreras de caballos estadounidenses al vencer a Curlin en un dramático duelo de recta final para ganar la última etapa de la Triple Corona en 2007, convirtiéndose en la primera potranca en 102 años en ganar la carrera.

Rags to Riches, comprada por $1,9 millones en la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland en 2005, también ganó el Kentucky Oaks (G1), el Santa Anita Oaks (G1) y el Las Virgenes Stakes (G1) y fue nombrada potranca campeona de 3 años de 2007.

Rags to Riches, en su última carrera sufrió una fractura capilar en la cuartilla derecha tras quedar segunda en el Gazelle Stakes (G1) de 2007. Lesión que le impidió regresar para el 2008 y tuvo que ser retirada. Esta linajuda corredora finalizó su campaña pistera con cinco victorias en siete presentaciones con un segundo lugar y producción de $1.342.528.

Rags to Riches, como yegua de cría, aún no ha producido una corredora con su brillantez. Es madre de tres ganadores hasta la fecha y tiene una potra de 2 años por Munnings y un potro de un año por Uncle Mo.

Rags to Riches, fue finalista en 2025 para ser incluido en el Museo Nacional de Carreras y el Salón de la Fama, pero no recibió el 50% más uno de los votos necesarios para la admisión.