Hipismo

La yoqueta más ganadora de japón anunció su retiro

Así lo indicó la Asociación Nacional

Por

Darwin Dumont
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 05:40 pm
La yoqueta más ganadora de japón anunció su retiro
NRPhotos
Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Nacional de Carreras anunció que la jockey más ganadora de Japón, Hitomi Miyashita, anunció su retiro de las pistas como jinete. Miyashita, de 48 años ya obtuvo su licencia de entrenadora en Nagoya y planea empezar a dirigir su propio establo en los próximos meses. La ceremonia de retiro de Miyashita se celebrará en el Hipódromo de Nagoya el 26 de noviembre.

NOTAS RELACIONADAS

Hitomi Miyashita, proviene de una familia hípica. Su abuelo era dueño de una granja de cría en Kagoshima, Kyushu, donde Hitomi empezó a montar ponis de niña. En 1995, la autoridad hípica de Nagoya, la cuarta ciudad más grande de Japón, le expidió su licencia de jockey profesional. Su primer triunfo llegó en octubre de ese año.

Miyashita, desde la temporada 2016 hasta la fecha ha cosechado 755 victorias en Japón según Racing Gand Sports, de los cuales 708 han sido en Nagoya, 43 en el hipódromo de Kasmatsu, y una victoria en los circuitos de Saga, Kanazawa, Morioka Dirt y Kawasaki. Su mejor temporada fue la 2024-25 donde coleccionó 110 victorias. En la actual temporada terminó su carrera como jinete con 23 lauros.

Miyashita ganó el Premio de Jockey Femenina de la NAR nueve veces y el Premio al Mérito de la NAR tres veces. Recibió la Medalla Cinta Amarilla en la Condecoración de Primavera de 2024.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Salvador Pérez LVBP Japon
Lunes 24 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo