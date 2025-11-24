La yoqueta más ganadora de japón anunció su retiro

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Nacional de Carreras anunció que la jockey más ganadora de Japón, Hitomi Miyashita, anunció su retiro de las pistas como jinete. Miyashita, de 48 años ya obtuvo su licencia de entrenadora en Nagoya y planea empezar a dirigir su propio establo en los próximos meses. La ceremonia de retiro de Miyashita se celebrará en el Hipódromo de Nagoya el 26 de noviembre.

Hitomi Miyashita, proviene de una familia hípica. Su abuelo era dueño de una granja de cría en Kagoshima, Kyushu, donde Hitomi empezó a montar ponis de niña. En 1995, la autoridad hípica de Nagoya, la cuarta ciudad más grande de Japón, le expidió su licencia de jockey profesional. Su primer triunfo llegó en octubre de ese año.

Miyashita, desde la temporada 2016 hasta la fecha ha cosechado 755 victorias en Japón según Racing Gand Sports, de los cuales 708 han sido en Nagoya, 43 en el hipódromo de Kasmatsu, y una victoria en los circuitos de Saga, Kanazawa, Morioka Dirt y Kawasaki. Su mejor temporada fue la 2024-25 donde coleccionó 110 victorias. En la actual temporada terminó su carrera como jinete con 23 lauros.

Miyashita ganó el Premio de Jockey Femenina de la NAR nueve veces y el Premio al Mérito de la NAR tres veces. Recibió la Medalla Cinta Amarilla en la Condecoración de Primavera de 2024.