Hace tres semanas, Joseph Jr. se encontraba en el segundo lugar de esta exigente competición, justo detrás del destacado entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, quien lideraba la contienda. Sin embargo, a medida que se acercaba la recta final del prestigioso Sunshine Meet celebrado en Gulfstream Park, Saffie Joseph Jr. tomó una decisión estratégica que marcó la diferencia.

Joseph Jr., consciente de la importancia de esta etapa decisiva, decidió alinear a sus mejores ejemplares en cada una de las carteleras programadas, mostrando una combinación perfecta de habilidad, experiencia y conocimiento profundo de sus caballos.

Esta jugada maestra le permitió superar a su competencia y consolidar su dominio en la pista, logrando así su decimocuarto título consecutivo como entrenador líder, un récord impresionante que resalta su constancia, dedicación y excelencia en el mundo de las carreras de caballos.

El Sunshine Meet culminó este domingo y Saffie Joseph, Jr. obtuvo su decimocuarto título consecutivo de entrenador en Gulfstream Park, con un registro de 34 victorias en la competencia. José D'Angelo fue segundo en la clasificación de entrenadores con 28 victorias.

Joseph ha ganado 14 stakes clasificados este año, incluyendo Gulfstream's Pegasus World Cup Invitational (G1), Pegasus World Cup Filly & Mare Turf (G2), Inside Information (G2), Princess Rooney (G3), Royal Delta (G3) y Ghostzapper (G3); ganó el título Sunshine Meet con 34 victorias, seis más que el entrenador venezolano José Francisco D'Angelo.

Para Saffie Joseph Jr., el próximo año espera que White Abarrio pueda defender su título en la Copa del Mundo de Pegasus en enero y también correr con Skippylongstocking, ganador de la Copa de Oro de Hollywood (G2).

José Francisco D’Angelo culminó el meet con 28 primeros, 23 segundos y 14 terceros con 136 presentados, con una producción de $1.017.053. El líder finalizó con 34 victorias y ganancias de $1.332.480.