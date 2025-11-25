Cantante colombiana fue abatida en un tiroteo en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

María de la Rosa, cantante colombiana de tan solo 22 años y conocida en redes y en la escena musical como DELAROSA, fue asesinada en un tiroteo de tipo emboscada la madrugada del sábado en el barrio de Northridge, Los Ángeles.

La escena del crimen que acabó con la cantante

Según el informe policial, DELAROSA se encontraba sentada dentro de un automóvil estacionado junto a otras personas cuando, alrededor de la 1:25 a.m., dos hombres se acercaron al vehículo y dispararon múltiples veces.

La intensidad del ataque fue tal que el estruendo alertó a varios testigos, que describieron una escena escalofriante.

Los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) llegaron poco después y encontraron a la cantante herida gravemente. Fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde falleció tras no poder superar las heridas.

Los otros dos ocupantes del coche también resultaron heridos, aunque el estado exacto de su salud aún no ha sido divulgado públicamente. Hasta ahora, no se ha detenido a ningún sospechoso ni se ha establecido un móvil claro para el ataque.

El rápido ascenso de DELAROSA

DELAROSA no solo era una voz prometedora, sino también una figura muy activa en redes sociales. Con más de 40.000 seguidores en Instagram, compartía su vida, sus viajes, sus lujos y, por supuesto, su pasión por la música.

En agosto, había lanzado su primer sencillo, “No Me Llames”, que empezaba a atraer atención en la escena urbana.

En su perfil se mostraba ilusionada, lista para crecer y su última publicación la mostraba con una guitarra eléctrica en un estudio de grabación, acompañada del mensaje “Ocupada cocinando en el Stu … ya es tiempo… GAME TIME, BABY”.