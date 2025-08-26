Muere actor estadounidense tras quedar atrapado en un tiroteo

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos está conmocionado tras conocerse el asesinato del actor y comediante de stand-up Reginald “Reggie” Carroll, de 52 años, quien murió a raíz de un tiroteo ocurrido el pasado miércoles 20 de agosto en Burton Lane, un área de Southaven, Mississippi.

A pesar de recibir atención de emergencia en un hospital cercano en Memphis, Tennessee, no logró sobrevivir, dejando un vacío en todos sus seguidores, familiares y amigos.

El asesinato de "Reggie" y el primer detenido

Las autoridades de Southaven respondieron inmediatamente al reporte de disparos y encontraron a Carroll gravemente herido. Pese a los esfuerzos médicos, el estadounidense murió en el hospital al que fue trasladado.

La policía detuvo a un sospechoso de 38 años, identificado como Tranell Marquise Williams, a quien se le imputa el cargo de asesinato. Hasta el momento, se ha calificado el incidente como “aislado” y no se ha revelado el motivo del ataque. La investigación sigue en curso.

La actriz ganadora del Oscar, Mo’Nique, quien compartió escenario con él, lo recordó con profunda emoción, describiéndolo como su “hermano en la comedia” y evocando momentos inolvidables en la carretera: “Así que no tengo lágrimas tristes porque todo el tiempo que pasamos juntos fue increíble”.

Trayectoria de Reggie Carroll

Originario de Baltimore, el actor poseía una destacada carrera en la comedia stand-up, recorriendo el país con su humor y participando en giras exitosas, incluyendo “Heaven on Tour”, junto al célebre comediante Katt Williams.

En la pantalla chica, tuvo apariciones memorables en programas como “Showtime at the Apollo”, la serie “The Parkers”, la película “Rent & Go”, entre otros proyectos que le ayudaron a aumentar su popularidad.