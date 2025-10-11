Jimmy Kimmel reta a Donald Trump: ¡Quiere un cara a cara!

Suscríbete a nuestros canales

El presentador de “Jimmy Kimmel Live!” no se anda con rodeos. Después de semanas de tensión con Donald Trump, Jimmy Kimmel declaró públicamente su deseo de tener al expresidente como invitado en su programa.

“Le pediré”, dijo sin pensarlo en una entrevista reciente, dejando claro que la puerta sigue abierta para un cara a cara explosivo.

Este anuncio cobra fuerza tras un episodio polémico que sacudió su show cuando fue suspendido temporalmente por ABC luego de que Kimmel hiciera comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk y su vinculación con el entorno MAGA.

El inicio de una "guerra" entre Jimmy Kimmel y Trump

La cadena ABC decidió suspender el programa entre el 17 y el 22 de septiembre de 2025, en medio de presiones mediáticas y políticas. Durante esos días, la polémica creció tanto que desencadenó boicots, críticas de figuras públicas y debates sobre la libertad de expresión en Estados Unidos.

Al volver al aire, Kimmel no rehuyó la confrontación y en su episodio de regreso registró una audiencia récord, y aprovechó para lanzar un monólogo punzante contra Trump, calificándolo de “matón” y cuestionando su forma de hacer política.

A pesar de la tensión acumulada, Jimmy insiste en que invitar al presidente no será algo simbólico ni “de relleno”. Él lo ve como una oportunidad para plantear preguntas incómodas, ejercer su rol de entrevistador y, sobre todo, mantener vivo el debate.

Hasta ahora, Trump quien ya fue al programa en 2016, no ha dado señales claras de aceptar, desatando especulaciones acerca de su rivalidad con Kimmel, tomando en cuenta las burlas que hizo cuando el programa fue sacado del aire.

Trump celebró la salida de Kimmel

Cuando NBC accionó contra “Jimmy Kimmel Live!”, Donald Trump acogió con satisfacción la suspensión temporal y desde entonces ha reaccionado con críticas duras hacia el presentador y las decisiones de la cadena.

Donald felicitó a ABC por tener el “coraje” de cancelarlo y calificando a Kimmel como “sin talento”. Al mismo tiempo, defendió la posibilidad de que los medios de comunicación que transmitan contenido crítico hacia su figura enfrenten sanciones o pérdida de licencias.

Posteriormente, en un comunicado publicado en su red social Truth Social expresó: “¡No puedo creer que ABC le haya devuelto su trabajo a Jimmy Kimmel! Se enteraron de que su show fue cancelado”, y agregó que “su audiencia ya no existe” pues, según él, “su talento nunca estuvo ahí”.

Además, Trump fue más allá de los comentarios despectivos y sugirió que ABC podría enfrentar consecuencias regulatorias por retomar el show, insinuó que la cadena podría “ser probada” en cuanto a sus decisiones mediáticas.