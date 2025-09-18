Suspenden el show de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de televisión ABC ha suspendido indefinidamente el popular programa nocturno "Jimmy Kimmel Live" en medio de una creciente controversia por comentarios emitidos sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

Las opiniones del presentador provocaron una reacción inmediata por parte del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr.

Fue durante el monólogo de Jimmy Kimmel del pasado lunes, cuando sugirió que el presunto asesino, Tyler Robinson, podría ser un simpatizante republicano pro-Trump. La acusación fue directa al "grupo MAGA" de intentar "desesperadamente" desvincularse del sospechoso.

Carr calificó como "la conducta más enferma posible" sus palabras y lo tildó de "sin talento". Además, el presidente de la FCC amenazó con "tomar medidas" contra Disney y ABC, sugiriendo la posibilidad de revocar las licencias si no se actuaba contra Kimmel.

"Jimmy Kimmel Live" se despide de audiencia

"Jimmy Kimmel Live" forma parte del famoso formato de talk show popular en estados unidos. Desde el 2003, el presentador ha estado al frente del espacio llevando a invitados de lujo del entrenamiento.

Su suspensión deja en el limbo a su audiencia y un espacio en la parrilla de programación que no podrá reemplazarse tan fácil. También representa una medida sin precedentes en este contexto.

Un importante operador de estaciones afiliadas a ABC, Nexstar, ya había anunciado que no transmitiría el programa, reemplazándolo con otra programación.

El comentario de Jimmy Kimmel

“La pandilla MAGA (está) intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político de ello”, dijo Kimmel. “Entre los señalamientos, hubo duelo”, agregó.