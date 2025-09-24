Kimmel reaparece con disculpa y denuncia “Silenciar a un comediante es antiamericano” (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Jimmy Kimmel volvió a su programa nocturno de ABC tras la suspensión temporal de su show, y en su monólogo, ofreció disculpas por los comentarios que generaron polémica en relación al asesinato del activista trumpista Charlie Kirk. Aclaró que nunca fue su intención minimizar el hecho ni señalar a ningún grupo en particular, enfatizando respeto hacia la familia de la víctima.

Sin embargo, el comediante destacó la importancia de la libertad de expresión en Estados Unidos, “Silenciar a un comediante es antiamericano”, afirmó, señalando que controlar lo que se dice en televisión representa un peligro para la democracia, comparó la situación con países donde la censura afecta severamente a los humoristas y otros comunicadores.

Kimmel utilizó su regreso para retomar el humor político característico de su show. Entre sus parodias destacaron sketches de Donald Trump y de Brendan Carr, presidente de la FCC, interpretado por Robert DeNiro. A través de estas sátiras, criticó la censura, los intentos de control gubernamental sobre los medios y la presión ejercida contra comediantes que cuestionan a líderes políticos.

Reacciones y amenazas de Trump

El presidente Donald Trump reaccionó despreciando el trabajo de Kimmel y amenazó con demandar a ABC, así como retirar licencias de transmisión a canales que no hablen favorablemente de él. La situación generó preocupación en la cadena y puso en evidencia la tensión entre la libertad de prensa y la presión política sobre medios de comunicación.

Kimmel agradeció a quienes defendieron su derecho a expresarse, incluyendo personas de distintas ideologías que apoyaron la libertad de expresión. Señaló que la controversia y la suspensión del programa aumentaron la audiencia, conectando a nuevas personas con su show y reforzando la importancia del humor crítico en la sociedad.

Con más de 23 años al frente de su programa nocturno, Kimmel reafirmó su compromiso con la sátira política y el cuestionamiento a los líderes. Destacó que seguirá utilizando su plataforma para defender el derecho de los comediantes a expresarse libremente y proteger la independencia de los medios frente a presiones externas.