Padre de Elon Musk enfrenta graves acusaciones de abuso sexual infantil a cinco familiares

Errol Musk, padre de Elon Musk, fue señalado de abusar sexualmente de al menos cinco niños de su familia. Las acusaciones, reveladas por The New York Times, se basan en documentos policiales, registros judiciales y entrevistas con familiares y trabajadores sociales, aunque hubo tres investigaciones, ninguna ha derivado en una condena formal.

El primer caso registrado ocurrió en 1993, cuando una hijastra de cuatro años relató que Errol la había tocado. Diez años más tarde, la misma joven lo habría sorprendido oliendo su ropa interior, lo que reavivó las acusaciones en su contra. Otras dos hijas y un hijastro también lo han acusado de diferentes episodios de abuso.

En 2023, un hijo de Errol, de apenas cinco años, declaró que había sido tocado por su padre. Este hecho llevó a que familiares y un trabajador social intervinieran de forma directa para proteger al menor, las autoridades reabrieron el caso, aunque los resultados de la investigación no han sido revelados.

Hasta el momento, tres investigaciones policiales han revisado las denuncias.

Dos fueron cerradas por falta de pruebas.

Una tercera permanece abierta sin resultados definitivos.



La familia de las víctimas intentó contactar a Elon Musk mediante cartas en las que pedían su apoyo y orientación. Sin embargo, el empresario no respondió a esas solicitudes ni a las preguntas de los medios.

Errol ha calificado las acusaciones de “falsas y absurdas” y sostiene que sus familiares buscan dinero incitando a los menores a mentir. Aunque afirma mantener una relación cercana con su hijo mayor, Elon Musk declaró en 2017 que su padre había hecho “casi todas las cosas malas imaginables” y en 2023 confirmó que ya no mantiene contacto con él.