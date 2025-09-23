EEUU: Una mujer gana la lotería tras seleccionar los números con IA (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer ganó la lotería en Virginia, EEUU, después de seleccionar los números afortunados usando un sistema de Inteligencia Artificial (IA). Identificada como Carrie Edwards, una abuela viuda de Midlothian, recibió una suma millonaria de 150.00 dólares en el sorteo del Powerball, gracias a una consulta en el ChatGPT que le generó la combinación perfecta.

De acuerdo al relato de la afortunada, acertó las cuatro bolas blancas más el Powerball, obteniendo 50.000 dólares y luego, triplicó el monto gracias a la opción de “Power Play”, la cual había escogido previamente para su boleto. El método seleccionado ha despertado gran interés en EEUU y en el mundo, y la anécdota se viralizado rápidamente.

El premio fue entregado por Khalid Jones, director ejecutivo de Virginia Lottery.

Foto: Cortesía

¿Qué hará la afortunada con el premio?

La afortunada reveló los planes que tiene para gastar su fortuna, y aunque la mayoría de las personas lo utiliza para comprar algún inmueble o para realizar un anhelado viaje, la mujer decidió donar la suma a diversas causas sociales:

La Asociación de Degeneración Frontotemporal (AFTD), enfocada en la investigación de trastornos neurodegenerativos que originan la pérdida de neuronas en los lóbulos del cerebro.

Shalom Farms, dedica a combatir la inseguridad alimentaria.

Navy-Marine Corps Relief Society, una organización benéfica privada que proporciona ayuda financiera, educativa y de otro tipo a los marineros y marines, ya sean activos o retirados.

“En cuanto sentí esa bendición supe lo que debía hacer, quiero que esto sea un ejemplo para quienes, al verse afortunados, decidan ayudar a otros”, precisó Edwards a los medios.

Por último, la Inteligencia Artificial ha desatado un debate interesante sobre su uso y su eficacia al implementarla en diversos aspectos de la vida cotidiana. Más allá de la suerte, estos métodos pueden representar un apoyo significativo para quienes deseen convertirse en los próximos ganadores.