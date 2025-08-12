El nuevo requisito de la Lotería de Visas que podría arruinar tus planes de ir a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno estadounidense evalúa cambios significativos en la Lotería de Visas de Estados Unidos, un programa que desde 1990 otorga residencias permanentes a personas de países con baja migración hacia el país. La propuesta plantea que, a partir del proceso de 2026, los participantes deberán enviar una copia digital de su pasaporte como parte de la inscripción.

Hasta ahora, no era obligatorio presentar este documento. Sin embargo, el Departamento de Estado argumenta que el cambio busca prevenir fraudes e inscripciones falsas, evitar el uso indebido del sistema por terceros y garantizar que la información sea legítima y actualizada.

Requisitos del documento

La norma propuesta incluiría excepciones para:

Personas sin nacionalidad.

Ciudadanos de países bajo regímenes comunistas que no emitan pasaportes.

Solicitantes con dispensa oficial del gobierno estadounidense.

El pasaporte debe escanearse en formato JPEG, con un peso máximo de 5 MB. Documentos vencidos o archivos mal cargados implicarán el rechazo automático de la solicitud.

Quiénes pueden participar en el programa

Para inscribirse, se requiere:

Haber completado el bachillerato o su equivalente.

Tener al menos dos años de experiencia en una ocupación calificada.

Países con más de 50.000 inmigrantes hacia EEUU en los últimos cinco años quedan excluidos, esto incluye a Venezuela, México, Cuba, Colombia, Brasil y Haití, sin embargo, personas con cónyuges o padres nacidos en países elegibles pueden aplicar.

Países autorizados y cuotas de visas

El Departamento de Estado divide los cupos por seis regiones del mundo, asegurando que ningún país reciba más del 7% del total. Algunos países elegibles son:

América del Sur: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia.

Europa: España, Alemania, Turquía, Ucrania.

Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Fiyi.

Asia Central: Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán.

Fechas y pasos para la inscripción

El registro para la Lotería de Visas 2027 se realizará de octubre a noviembre de 2025 en el portal oficial dvprogram.state.gov. Los resultados estarán disponibles en mayo de 2026, el proceso es gratuito, pero los ganadores deberán pagar 330 dólares por la solicitud de visa y asistir a una entrevista consular para confirmar su elegibilidad.