Solicitar asilo en EEUU: Tarifas, requisitos y cambios que debes conocer ya

A partir de este año, el procedimiento para solicitar asilo en Estados Unidos se ha ajustado con nuevas tarifas, requisitos y modalidades de presentación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) detalla que estos cambios buscan hacer más eficiente la revisión de casos y garantizar que las solicitudes cumplan con parámetros claros.

El asilo sigue estando reservado para quienes puedan demostrar que han sido perseguidos o corren riesgo de serlo por razones específicas como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o ideología política.

Requisitos de elegibilidad y plazos establecidos para solicitar asilo en EEUU

Para iniciar el trámite, el solicitante debe estar dentro de territorio estadounidense y no poseer ciudadanía de ese país. Un aspecto fundamental es el plazo, la solicitud debe presentarse dentro del primer año de haber ingresado, salvo en casos excepcionales donde se pueda justificar el retraso.

Modalidades de solicitud: afirmativa y defensiva

El procedimiento contempla dos vías principales:

Asilo afirmativo : dirigido a personas que no se encuentran en procesos de deportación. Se presenta directamente ante USCIS mediante el Formulario I-589.

Asilo defensivo: aplicable para quienes ya están en procedimientos de remoción ante un juez de inmigración y buscan protegerse con una solicitud formal.

En ambos casos, el formulario debe completarse en inglés y con toda la documentación que respalde los motivos de la petición.

Nuevas tarifas y condiciones de pago

Uno de los cambios más relevantes en 2025 es la implementación de costos específicos para el trámite:

Tarifa inicial : 100 dólares al momento de presentar la solicitud.

Tarifa anual de asilo (AAF): 100 dólares por cada año calendario que el caso esté pendiente.

Estos montos no pueden ser eximidos ni reducidos y deben pagarse en línea, además, no es posible iniciar una segunda solicitud en papel si ya existe un trámite activo; en tal caso, se debe actualizar el expediente vigente.