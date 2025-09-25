Se levanta el telón: Todo listo para la temporada de otoño este viernes en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 26 de septiembre el Hipódromo de Santa Anita Park situado en Arcadia, California reciba el Autumn Meet o el meeting de otoño como apertura para la temporada 2025.

En consulta con el sitio web Equibase.com, la programación será de nueve competencias sin Stakes sin grado y Graded Stakes. La primera carrera se disputará un Maiden Special Weight para ejemplares de tres y más años, en distancia de 6 furlones (1.200 metros) en pista de arena a partir de la 1 pm.

Carreras Clasificatorias para Breeders’ Cup en Santa Anita Park

En una nota publicada por este medio digital el día 19 de este mes, se informó con detalles precisos que en el marco del meeting de otoño en el óvalo de Santa Anita Park, se tendrá una programación de siete competencias relacionadas con la Breeders’ Cup Challenger Series que son las clasificatorias para participar en la mencionada Copa Mundial de Criadores a celebrarse los días 31 de octubre al 1 de noviembre en Del Mar.

De esas siete carreras, dos se efectuarán este fin de semana en la arena de californiana: El día sábado 27 de septiembre se realizará dos Graded Stakes: El Goodwood Stakes (G1), cuyo ganador se ganará un cupo directo para la Breeders’ Cup Classic (G1), y el City of Hope Mile (G2), obtendrá una plaza automáticamente para la Breeders’ Cup Mile (G1).

Asimismo, el día domingo 28 de septiembre serán las selectivas: El Champions Sprint Santa Anita (G2) que se obtendrá el cupo para la Breeders’ Cup Sprint (G1) y el Zenyatta Stakes (G2) que es la clasificatoria para la Breeders’ Cup Distaff (G1).

Serán tres días de emoción y adrenalina primeramente con el inicio del meeting de otoño este vienes 26 y las competencias clasificatorias de la Breeders’ Cup en Santa Anita Park este fin de semana. El equipo de periodistas de la fuente de hipismo de Meridiano Web llevará el seguimiento a cada competencia en la destacada pista de California.