Cavalieri está de vuelta para defender su imbatibilidad en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

La invicta ganadora de Grado 1, Cavalieri, ganadora del año pasado, Sugar Fish, se encuentran entre los participantes que competirán el domingo en el Zenyatta Stakes (G2) de $200,000, que se disputará 1.700 metros en Santa Anita. Prueba que forma parte de la serie Breeders' Cup Challenge. La ganadora obtiene una plaza automática para la Breeders' Cup Distaff de este año, con premio de $2 millones, en Del Mar.

Breeders’ Cup: Cavalieri lista para poner en juego su invicto

Cavalieri correrá por primera vez desde el 8 de marzo, cuando ganó la Beholder Mile (G1) y se mantiene invicta en cuatro carreras para el entrenador Bob Baffert y el propietario Speedway Stable. Cavalieri se impuso en la Beholder Mile por medio cuerpo sobre su compañera de cuadra Richi, quien también regresa en la Zenyatta para Baffert.

Cavalieri será montada por Juan Hernández. El jinete líder del sur de California ha montado a Cavalieri en sus cuatro victorias, incluyendo la Cañada (G2) en enero, antes de la Beholder Mile.

Para esta ocasión surgen como rivales Sugar Fish, que ganó la Zenyatta del año pasado a los 3 años para el entrenador Jeff Mullins y los propietarios Sweetwater Stable y By Talla Racing. La hija de Accelerate terminó quinta en la Breeders' Cup Distaff y tercera en la Brea para cerrar el 2024.

Richi terminó tercera en la Clement L. Hirsch (G1) el 2 de agosto en Del Mar, tras tres meses y medio de inactividad. Tras su segundo puesto en la Beholder Mile, Richi ganó la Santa María (G1) en abril en Santa Anita antes de tomarse un descanso. La hija Practical Joke, fue criada en Chile, donde fue ganadora del Grupo I.

El Zenyatta Stakes (G2) con una bolsa de $200.000 en distancia de 1.700 metros, se correrá las 7:00 p.m. hora de Venezuela. Completan la nómina La Kika y Howin.