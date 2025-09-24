Esta semana se corre la carrera más espectacular y mayor tradición en México

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de las Américas, que fue inaugurado el 6 de marzo de 1943, no es un sitio repleto de apostadores empedernidos en busca de fortuna, aunque sí es cierto que hay muchos a los que les encanta jugar y ganan alguna que otra trifecta. Sin embargo, en general, el Gigante de Sotelo es un hipódromo para toda la familia. Es un sitio en el que los profesionales aspiran a transformarse en leyendas.

El hándicap de las Américas llega a 80 ediciones

Este sábado se celebrará una gran fiesta, ya que tendrá lugar la edición número 80 del Handicap de Las Américas, una carrera que ha brindado un sinfín de recuerdos inolvidables: los caballos entregados, las llegadas cardíacas, los cierres imprevistos, las victorias aplaudidas y los fracasos dolorosos.

La carrera más renombrada para los caballos de raza Pura Sangre es el Handicap de las Américas, en la que todos desean participar y, naturalmente, ganar; sin embargo, solo unos pocos son los seleccionados. Desde el 30 de mayo de 1943, cuando tuvo lugar la primera edición y Step Bay fue el ganador.

Entre los participantes, llamo la atención el ejemplar Don Ricardo de Cuadra San Antonio que será montado por Víctor Espinoza, jockey triunfador de la Triple Corona Norteamericana en 2015. Estará Iniesta de Cuadra San Isidro, ganador de la Triple Corona y el Clásico Internacional del Caribe en 2022 y buscará el estrellato máximo en el Handicap de Las Américas.

De igual manera estará presente Tormund Giantsbane, flamante ganador de este evento, y que buscará repetir la hazaña, para de Cuadra A.M.C, con su entrenador, Juan Carlos de la Rosa y la magistral monta de Luis Fernando Villanueva.

De un total de 17 ejemplare nominados para este evento mejicano, solo 14 fueron ratificado que podrán estar presente en la edición LXXX Handicap de las Américas (GI) para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.800 metros sobre pista de tierra. Los inscritos son los siguientes en este orden de salida: