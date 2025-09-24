Conoce las razones por las cuales Hípica TV no podrá transmitir en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La noticia que causó revuelo en las redes sociales a principios de semana fue el anuncio de la empresa @1st_racing. La compañía informó que, a partir de esta semana, iniciará una primera etapa para reestructurar su cobertura en español de los eventos en Gulfstream Park y Santa Anita Park.

Nueva cobertura para las transmisiones en español

A principios de esta semana, la empresa @1stracing generó un gran revuelo en las redes sociales tras anunciar un importante cambio en su estrategia de transmisión. La compañía comunicó que implementará una primera etapa de reestructuración en su cobertura en español, enfocada en los eventos que se llevan a cabo en dos reconocidos hipódromos: Gulfstream Park y Santa Anita Park.

Este proceso busca mejorar la calidad y el alcance de sus transmisiones, así como ofrecer una experiencia más completa y adaptada a la audiencia hispanohablante interesada en las carreras de caballos. Los seguidores de @1stracing esperan con interés los detalles sobre las novedades y cómo estas afectarán la forma en que se presenta la información en estas transmisiones.

El tuit destaca lo siguiente: “1/ST anunció hoy (22 de septiembre) la primera etapa de reestructuración de su cobertura en español. Como parte de esta transición, la transmisión en vivo de Hípica ya no estará disponible en YouTube. De ahora en adelante, Gulfstream Park, Santa Anita Park y 1/ST BET ofrecerán una cobertura completa en español a través de la plataforma mejorada 1/ST BET ESPAÑOL”

Desde hace varios años, HipicaTV es la compañía que se ocupa de transmitir en múltiples plataformas las carreras de caballos, principalmente en Gulfstream Park y Santa Anita Park, donde ha conseguido un público cautivo desde su fundación. En el último año, se ampliaron para transmitir en vivo desde diferentes hipódromos, incluyendo Tampa Bay, Monmouth Park, Finger Lakes, Woodbine y Parx Racing, entre otros; de esta manera se ofreció la mayor cobertura posible por medio de YouTube.

Las expectativas estarán presentes a partir de esta semana con este nuevo anuncio y cambio para el espectador hípico hispanohablante.