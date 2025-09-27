Padre de reconocido cantante mexicano se encuentra detenido por este presunto delito

Suscríbete a nuestros canales

Tras un operativo en la carretera federal Escárcega-Villahermosa se detuvieron a cinco hombres, uno de ellos fue identificado como César, señalado como el padre de Julión Álvarez.

El arresto se produjo el 25 de septiembre a las 4:00 pm, hora local del centro de México. Aunque no se especificó el motivo del arresto, algunos medios mexicanos confirmaron que se trata de portación de arma ilegal.

“Persona de sexo masculino de complexión delgada, 1.72 mts de estatura, cabello blanco, de bigote, viste de camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris, botas café”, se lee en el reporte del Registro Nacional de Detenciones.

Por ahora, se desconoce más información sobre la detención del padre de Julión Álvarez, sin embargo, se espera que en las próximas horas se detalle más sobre lo sucedido.

Cabe destacar que en redes sociales se ha viralizado la imagen censurada de cinco detenidos en la policía. Hasta el momento, el artista ha guardado silencio ante la situación.

Problemas legales

En mayo de 2025, al intérprete de “La fory fay” se le retiró la Visa estadounidense, días antes de presentaciones en Estados Unidos.

Lo mismo ocurrió en 2017, cuando el Departamento del Tesoro lo incluyó en la "lista negra" por vinculaciones financieras con el crimen organizado, acusado de ser su prestanombres.

Sin embargo, en 2022 su nombre fue retirado de la lista y retomó su carrera artística en dicho país.