Muere cantante mexicano a pocos días de despedirse de sus fans

El escenario del rock en español se oscurece, luego de que, en la madrugada del 21 de agosto se confirmara la partida de Salvador "Xava Drago" Aguilar Hurtado, emblemático vocalista de la banda Coda, quien falleció tras una intensa batalla contra un cáncer de estómago.

A sus 54 años, Xava mantuvo una intensa lucha contra esta enfermedad que apareció en su vida en el 2024. En los últimos meses ya había sido desahuciado por lo que, en una de sus últimas publicaciones, quiso despedirse de su público.

Comunicado sobre su muerte

El anuncio tomó forma a través de un emotivo comunicado publicado por su familia en su propia cuenta de Instagram: “Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”.

“Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante podré estar en compañía de mi hermosa madre”, se lee en la imagen.

Un guerrero hasta el final

La lucha de Xava fue pública y valiente. Diagnosticado a mediados de 2024, enfrentó el cáncer con fortaleza, sometiéndose a cirugías, quimioterapia, radioterapia y una operación de resección del estómago. En marzo hubo un respiro, pero, la enfermedad regresó más agresiva en abril.

A principios de agosto, él mismo anunció que los tratamientos ya no daban resultado y que los médicos lo consideraban desahuciado. En sus redes sociales fue claro con los seguidores e informó que, el tratamiento ya no hacía nada.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, agregó con profunda resignación en una publicación de Facebook.

Un legado que arde en cada nota

Xava fue más que un cantante: fue la voz potente, visceral e intensa que definió el hard rock mexicano de los noventa. Con Coda inmortalizó himnos como Aún, Tócame y Veinte para las doce, canciones que resuenan en cada corazón que alguna vez vibró al compás de su guitarra y su voz desgarradora.

Desde su formación en 1989, pasando por su reencuentro en 2012, Coda se consolidó como un referente del rock en español, con el mexicano siempre al frente como el alma incandescente del grupo.