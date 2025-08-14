Cantante mexicano se despide de su público tras ser desahuciado

Suscríbete a nuestros canales

Salvador “Xava Drago” Aguilar, la inolvidable voz del emblemático grupo de rock Coda, ha compartido un estremecedor y emotivo mensaje en redes sociales, el cual tomaron como una despedida.

En medio del silencio que precede al adiós, el cantante con mucha emoción emoción, confesó que los tratamientos contra su cáncer de estómago ya no han dado resultado y que los médicos han declarado que no hay más alternativas viables.

“Desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, agregó con profunda resignación en una publicación de Facebook.

La despedida de Xava Drago

Pero Xava no se despidió con amargura. Al contrario, su mensaje resplandeció con gratitud. Dirigió sus palabras a su padre, hermanas, sobrinos y a las personas que dan sentido a su vida.

“Ela, Nicole y Sofía… el staff, crew, managers, promotores, compañeros artistas… y, sobre todo, los fans, que han sido unos ángeles”, expresó.

Además, dejó una promesa cargada de esperanza: “Pronto tendrán material que grabé hace poco… gracias infinitas”, sugiriendo que aún tiene un último regalo musical para sus seguidores.

La respuesta de Coda

No hizo falta esperar para que la banda Coda respondiera con generosidad y cariño. En un comunicado público lleno de conmoción, los músicos afirmaron: “Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón”.

Reconocieron que, las palabras de cariño de la “gran familia Coda”, compuesta por fans, colegas y amigos, han sido un refugio emocional y vital para Xava en esta dolorosa etapa.

Este respaldo solidificó aún más el papel de los fans: “Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros”, declararon conmovidos los integrantes.

¿Quién es Xava Drago?

Es un cantante y compositor mexicano conocido por ser la voz emblemática de la banda de rock en español Coda, surgida a finales de los años ochenta y consolidada durante los noventa.

Inició su carrera musical alrededor de los 17 años con agrupaciones como Ultimátum y Megatón, antes de cofundar Coda junto a Toño Ruiz. La voz potente, rasposa y emocional de Xava se convirtió en un sello distintivo de la banda.

En julio de 2024, Aguilar fue diagnosticado con cáncer de estómago y enfrentó una dura lucha entre cirugías y tratamientos de quimioterapia. En marzo de 2025, llegó a anunciar que estaba libre de la enfermedad, pero lamentablemente descubrió que había regresado con más agresividad en abril.