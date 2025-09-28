Patriot Spirit con Javier Castalleno se impone el Vosburgh Stakes (G3) y clasifica para la Breeders' Cup Sprint

Suscríbete a nuestros canales

La novena competencia del Belmont At The Big A se corrió una nueva edición del Vosbourgh Stakes(G3), como parte de la programación en el óvalo de Aqueduct este sábado 27 de septiembre.

El llamado fue para ejemplares de tres y más años, en distancia de siete furlones (1.400 metros) en pista de arena más el premio a repartir de $200.000.

Cabe destacar que de acuerdo al calendario de la Breeders’ Cup Challenger Series Win and You’re In, está selectiva de grado es la clasificatoria para la Breeders’ Cup Sprint (G1), a realizarse el día 1ro de noviembre en Del Mar.

Patriot Spirit: Javier Castellano Clasifica Breeders' Cup Sprint (G1)

Con un total de nueve participantes, el ganador fue para el castaño cuatroañero Patriot Spirit (número 8), con la monta del venezolano Javier José Castellano y preparado por Michael Campbell para los colores de George A. Mellon.

Desde el momento de la partida, el conducido por el cuatro veces ganador del Eclipse Award salió alineado (por fuera) junto al puntero Light The Way (número 7) (por dentro) y así se mantuvieron en 22’’76 para los 400 metros.

En plena recta final en 1.09’’12 para los 1.200, el jockey Castellano llamó a correr a su ejemplar para pasar a Ligh The Way y venirse a comandar la carrera hasta cruzar al espejo con 1 1/2 cuerpo de ventaja y el tiempo total fue de 1.21’’84 para los 1.400 metros del recorrido.

Con este triunfo, el hijo de Constitution en Mistica Plan suma su sexta competencia en 15 actuaciones, al mismo tiempo pagó dividendo de taquilla de $7,22 a ganador, $4,02 el place y $2,80 el show.

Igualmente se debe destacar que este pupilo de Campbell obtuvo su pase directo para competir en la Breeders’ Cup Sprint (G1) en el óvalo Del Mar.