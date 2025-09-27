Ecuestres

¡Venezuela hace historia! Jóvenes jinetes se coronan campeones mundiales ecuestres en Francia

El equipo venezolano aseguró la victoria por un margen estrecho de tan solo 72 centésimas de segundo

Por

Oriana Garcia
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 02:37 pm
Foto cortesía
El equipo infantil de salto de Venezuela ha logrado una victoria histórica, coronándose campeón en el Mundial de Clubes Ecuestres celebrado en Lamotte-Beuvron, Francia. Este es el primer título de su tipo para el país, un logro sin precedentes que marca un hito en el deporte ecuestre venezolano.

El equipo, compuesto por los jóvenes jinetes Miranda Uzcátegui, Rodrigo Rojo, Victoria Alvarado y Andrea Majano, demostró una sincronización excepcionales. Bajo la dirección de sus entrenadores, Eduardo Cariello y Juan Rojo, superaron a sus competidores con una precisión milimétrica.

72 centésimas de segundos 

La final fue un duelo de destreza contra un formidable equipo italiano. En una competencia reñida, el equipo venezolano aseguró la victoria por un margen increíblemente estrecho de tan solo 72 centésimas de segundo.

Ecuestres