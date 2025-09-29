La era de Bob Melvin en San Francisco llega a su fin

En una decisión drástica, los Gigantes de San Francisco han anunciado la destitución de su manager, Bob Melvin. A pesar de haber firmado un contrato de tres años en la temporada baja, la organización ha optado por un cambio de dirección en un intento de revitalizar al equipo y encontrar el camino hacia el éxito. Durante su gestión, los Gigantes tuvieron un desempeño irregular, luchando por mantenerse competitivos en la exigente División Oeste de la Liga Nacional. Aunque el equipo contó con una de las nóminas más altas de la MLB, no logró cumplir con las altas expectativas, lo que finalmente llevó a la salida de Melvin.
Desempeño
El futuro de los Gigantes
Con la partida de Bob Melvin, los Gigantes de San Francisco se encuentran ahora en la búsqueda de un nuevo líder para su dugout. La decisión de despedir a un manager con la experiencia y el prestigio de Melvin subraya la urgencia de la organización por un cambio drástico. Se espera que la gerencia inicie un proceso de selección exhaustivo para encontrar a alguien que pueda infundir una nueva energía y una mentalidad ganadora en el equipo de cara a la próxima temporada.