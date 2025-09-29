MLB

La era de Bob Melvin en San Francisco llega a su fin

La noticia, que se confirmó hoy, pone fin al breve mandato de Melvin al frente del equipo

Por

Eimy Carta
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 03:25 pm
La era de Bob Melvin en San Francisco llega a su fin
Suscríbete a nuestros canales

En una decisión drástica, los Gigantes de San Francisco han anunciado la destitución de su manager, Bob Melvin. A pesar de haber firmado un contrato de tres años en la temporada baja, la organización ha optado por un cambio de dirección en un intento de revitalizar al equipo y encontrar el camino hacia el éxito. Durante su gestión, los Gigantes tuvieron un desempeño irregular, luchando por mantenerse competitivos en la exigente División Oeste de la Liga Nacional. Aunque el equipo contó con una de las nóminas más altas de la MLB, no logró cumplir con las altas expectativas, lo que finalmente llevó a la salida de Melvin.

Desempeño

El desempeño de los Gigantes bajo la dirección de Melvin fue discreto. El equipo cerró la temporada con un récord de 74 victorias y 88 derrotas, finalizando en el cuarto lugar de su división. Estas estadísticas reflejan las dificultades del equipo tanto en la ofensiva como en el pitcheo, áreas que no mostraron la consistencia necesaria para competir por un puesto en la postemporada.
 
La decisión de la gerencia de los Gigantes se produce en un contexto de frustración de los aficionados y de la directiva. A pesar de contar con talento probado y de haber realizado inversiones significativas, el equipo no logró encontrar un ritmo ganador. La gerencia ha dejado claro que su objetivo es construir un equipo que pueda competir por un campeonato de manera constante, y la salida de Melvin es vista como un primer paso hacia ese objetivo.

El futuro de los Gigantes

Con la partida de Bob Melvin, los Gigantes de San Francisco se encuentran ahora en la búsqueda de un nuevo líder para su dugout. La decisión de despedir a un manager con la experiencia y el prestigio de Melvin subraya la urgencia de la organización por un cambio drástico. Se espera que la gerencia inicie un proceso de selección exhaustivo para encontrar a alguien que pueda infundir una nueva energía y una mentalidad ganadora en el equipo de cara a la próxima temporada.
 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras SPB
Lunes 29 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB