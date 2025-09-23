Rafael Devers colobora con jonrón, pero los Gigantes pierden ante San Luis

Suscríbete a nuestros canales

El designado dominicano de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, despachó este lunes su trigésimo tercer (33) jonrón de la temporada 2025, en la derrota de su equipo ante los Cardenales de San Luis. Enfrentamiento que se disputó en el Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia, ante 31.301 aficionados.

Este es el segundo jonrón de Rafael Devers en los últimos siete encuentros y décimo octavo desde que llegó a la Bahia. Asimismo, igualó su segunda mejor cantidad (33/2023) en cuanto a bambinazos se refiere.

El batazo de Rafael Devers

Corría la parte baja de la quinta entrada y el estelar jugador hizo acto de presencia en el homeplate para consumir su tercer turno del compromiso, ante los lanzamientos del derecho Michael McGreevy. Para ese momento, el compromiso se encontraba seis (6) carreras por cuatro (4) a favor del conjunto visitante.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de dos malas una buena, McGreevy dejó una recta de unas 92 millas por hora colgada en todo el centro de plato, lanzamiento que Devers no dejaría pasar y haría swing para sacar la bola por todo el jardín central-izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Rafael Devers tuvo una velocidad de salida de 107.8 millas por hora y recorrió 384 pies de distancia.

Sus números

Rafael Devers se encuentra en su novena temporada en Las Mayores, fue cambiado a los Gigantes de San Francisco el pasado 15 de junio proveniente de los Medias Rojas de Boston.

El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .276, con 1210 hits, 233 jonrones y 744 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .252/.371/.473 (Avg/Obp/Slg); en 588 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 148 imparables, 33 cuadrangulares, anotado 95 e impulsado 106. Ha recibido 108 boletos y se ha ponchado en 186 ocasiones.