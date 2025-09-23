Rojos de Cincinnati incentivan asistencia del público en semana crucial (+Detalles)  

Suscríbete a nuestros canales

Con menos de una semana por jugar, varios equipos se encuentran en un momento crucial. Uno de ellos son los Rojos de Cincinnati, quienes se encuentran empatados con los Mets de Nueva york en el último puesto del comodín de la Liga Nacional.

Este martes, el conjunto de Ohio inicia una serie de tres encuentros ante los Piratas de Pittsburgh en el Great American Ball Park. En este sentido, los Reds pidieron a través de redes sociales el acompañamiento de los fanáticos.

Llamada Roja

Los Rojos de Cincinnati son un equipo de tradición en la Major League Baseball (MLB), que cuenta con miles de aficionados a lo largo y ancho de Estados Unidos, no solo en Ohio, de donde son originarios.

En este sentido, para atraer a la mayor cantidad posible de aficionados a GABP, los cinco veces campeones de la Serie Mundial se han ideado una oferta imperdible: entradas de $8, cervezas de $3, hot dogs de $2 y helados de $1 para los partidos del martes, miércoles y jueves.

Adicional a la oferta, jugadores como Andrew Abbott y Gavin Lux recurrieron a las redes sociales para pedirle a los fanáticos que llenaran el Great American Ball Park.

El conjunto de Ohio, en los últimos años, ha tenido la particularidad de llenar el primer juego de la temporada regular y posteriormente venirse a pique.

Los Rojos de Cincinnati tienen un récord de 80 victorias y 76 derrotas, por los momentos, controlan su propio destino en la carrera por los playoffs.