Altuve a la caza del "Gato" Galarraga en este renglón

Tras la actuación del anterior domingo, José Altuve, solo le faltan cuatro imparables para igualar y cinco para superar a Andrés "El Gato" Galarraga. Si lo logra, se convertirá en el quinto pelotero venezolano en hits conectados en la Gran Carpa; sin embargo, en la semana final de la fase eliminatoria su mayor reto está centrado en meter a su equipo en la postemporada, un objetivo difícil de alcanzar, aunque no imposible.

Para un pelotero no hay nada más agradable y satisfactorio que el superar o igualar una marca en el beisbol de las Grandes Ligas y sobre todo cuando se trata de un récord entre venezolanos. Eso es justamente lo que disfruta ahora mismo el "Astroboy" Altuve. El "Gato" disparó 2.333 cohetes en una sobresaliente carrera de 15 años en las Grandes Ligas.

El equipo de Altuve se ha hundido y ahora se encuentra a las puertas de la eliminación, para ir a la postemporada, luego de la serie que acaba de barrer el pasado fin de semana, su acérrimo rival, los Marineros de Seattle. Ese bajón es un calvario para José Altuve y sus compañeros, pues luego de mantenerse casi toda la campaña en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, en el último mes el equipo se vino abajo y este martes inician la última semana esperanzados en dar un vuelco total a la mala racha para tratar de meterse en los playoffs.

Los Astros tienen un rival temible que puede impedir ese objetivo y ese conjunto son los Guardianes de Cleveland, un equipo que en los últimos 28 juegos solo ha permitido a sus rivales 18 carreras, una marca impresionante que solo han alcanzado 10 equipos en las Mayores.

A la caza del Gato

Al entrar de nuevo en el tema de "Astroboy" y su posibilidad de cazar al “Gato” Galarraga, el toletero de los Astros solo necesita cuatro cohetes para igualarlo y cinco para superarlo, un registro que con la capacidad del carabobeño lo puede alcanzar sin ninguna dificultad en los pocos juegos que le restan de la temporada.

Justamente, esa presión de ayudar al equipo debe darle a Altuve el impulso necesario para lograr la meta. En efecto, Altuve además tiene que encabezar la ofensiva de los Astros de Houston en esta semana final de la ronda eliminatoria, de lo contrario, quedarán fuera de la fiesta de octubre. Recientemente, dejó atrás al “rey” David Concepción en imparables conectados en la MLB, por cuanto el aragüeño llegó a 2.327 en 19 temporadas, mientras Altuve lo alcanzó el pasado viernes en 15 campañas en las Mayores, todas con los Astros de Houston.

Pero todo no queda allí, ya que el pequeño gigante tiene en su futuro otros registros a batir entre los venezolanos y además puede dejar atrás varios récords de las Grandes Ligas. Por ejemplo, entre criollos tiene la posibilidad de superar a Galarraga, y si lo logra, quedará en este mismo curso entre los cinco mejores toleteros nativos en las Mayores en el renglón de imparables conectados.

Tiene por delante a Galarraga y luego a Bob Abreu (2.470), Luis Aparicio (2.677), Omar Vizquel (2.877) y Miguel Cabrera, que encabeza el listado con 3.174. Repetimos, por encima de todos estos éxitos, Altuve y sus compañeros del equipo sideral solo piensan en que a partir de hoy deben partirse el pecho para tratar de avanzar a la siguiente fase de la campaña, algo que ahora luce muy complicado, pero se sabe que este conjunto ha superado todas las barreras en los últimos años con la finalidad de estar metido en la pelea por los títulos en la Serie Mundial, hazañas que conquistaron en las zafras de 2017 y 2022.

Nota de Nelson Contreras | IG: @nelsocon2020