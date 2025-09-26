Qué es el evento de trail running se realizará en Chihuahua con el circuito UTMB World Series

Suscríbete a nuestros canales

La UTMB World Series (circuito internacional de trail running) realizará una parada del calendario en México. La ultra maratón Chihuahua UTMB 2025 se disputará específicamente en la localidad de Las Barrancas del Cobre entre el 2 al 4 de octubre. Los atletas que participen en esta competencia de resistencia, ganarán puntos para clasificar al HOKA UTMB Mont-Blanc, el cual es el máximo evento de la especialidad en el año.

Qué es el trail running

En esta nota te explicamos en qué consiste esta disciplina que supera los límites de la resistencia del cuerpo humano en cualquier terreno del planeta. El trail running es un deporte que consiste en cubrir un recorrido fijo lo más rápido posible. Las carreras pueden desarrollarse en terrenos naturales, como bosques, parques o carreteras pavimentadas.

Los atletas deben sortear los obstáculos naturales del sendero como: trepar por las rocas, pasar por ríos y atravesar diversas superficies. Los corredores de trail running necesitan tener una buena musculatura de piernas, buen equilibrio y un alto nivel de resistencia. La dificultad de las carreras también varía. Algunas carreras son planas y rápidas, mientras que otras son más empinadas y desafiantes.

¿Qué categorías habrá en el UTMB World Series de Chihuahua?

El evento contempla celebrar varias competencias pensadas no solo para los atletas de élite sino también para principiantes y aaficionados, con una variedad de distancias de trail running como a continuación se enlista: