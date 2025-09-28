Eury Pérez lanza juegazo ante los Mets, pero carga con la derrota (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho dominicano, Eury Pérez, terminó este sábado su temporada 2025 con los Marlins de Miami, tirando un juegazo ante los Mets de Nueva York, aunque cargó con la derrota. Compromiso que se disputó en el LoanDepot Park, casa del conjunto de Florida, ante 34.609 aficionados.

El derecho ponchó a más bateadores que en cualquier apertura anterior de su carrera. También lanzó el lanzamiento más rápido de su carrera.

“Me sentí bien. Mi brazo se siente genial, mi velocidad es excelente”, dijo Pérez. “De nuevo, el solo hecho de enfrentar a un equipo tan fuerte como este me hizo sentir muy bien, terminando la temporada de esta manera. Me siento orgulloso de lo que hice. Con todos los ponches, fue increíble. Y me siento muy bien por terminar la temporada con fuerza. Espero seguir creciendo la próxima temporada”.

La salida de Eury Pérez

Este sábado, el serpentinero dominicano trabajó por espacio de 5.1 tercios de entrada, en los que permitió tres imparables, tres carreras, otorgó tres boletos y ponchó a 11 rivales. Durante su actuación, Eury Pérez realizó 100 pitcheos, 57 de ellos en la zona de strike y 43 malos.

Durante su actuación, el diestro utilizó su recta en 35 oportunidades, 27 veces el slider, 11 curvas, 11 sweeper y ocho cambios; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 79 y las 101 millas por hora.

Sus números

El derecho de los Marlins de Miami terminó con registro de siete victorias y cuatro derrotas con una efectividad de 4.25 en 20 aperturas. En 95.1 episodios lanzados, Pérez ha permitido 68 imparables, 45 carreras limpias, 12 jonrones, ha otorgado 32 boletos y ha ponchado a 105. Los rivales le conectan para .195.

En su última salida de Eury Pérez, ante los Rangers de Texas, el derecho trabajó por espacio de cuatro episodios, en los que permitió dos imparables, otorgó un boleto y ponchó a nueve.