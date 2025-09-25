Chihuahua UTMB: Cuáles son los mejores atletas mexicanos en el circuito (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Sierra Tarahumara en Chihuahua será la sede, del 2 al 4 de octubre, del esperado evento Chihuahua by UTMB, parte del prestigioso circuito internacional de trail running UTMB World Series — una serie que reúne a las carreras de montaña más emblemáticas y desafiantes del mundo. En esta primera edición en México, México contará con una destacada representación de atletas élite que buscarán brillar en las diferentes modalidades que ofrece este exigente evento.

Entre los corredores mexicanos de élite confirmados destacan Jupiter Carera, con un UTMB Index de 838, quien competirá en la categoría de 100 kilómetros (100K), una distancia que exige una combinación especial de resistencia y velocidad en terrenos técnicos. También correrán en la misma distancia Julian Viñasco y Mario Mendoza, reforzando la presencia mexicana en esta carrera desafiante. En la modalidad de 59 km (Akáa), competirán Moisés Martínez Peralta (818 UTMB Index), Jonatan Mendieta (720) y Josefina Pérez (692), quienes buscarán aprovechar el terreno y la altitud de la Sierra Tarahumara para imponerse ante una fuerte competencia internacional.

El evento atraerá a corredores de más de 38 nacionalidades, con un total aproximado de 2,000 atletas inscritos. Muchos mexicanos participarán asimismo en otras distancias, desde 8.5 km hasta 156 km, que conforman un abanico de competencias diseñadas para distintos niveles de habilidad y experiencia, haciendo de esta cita un punto clave para la escena nacional de trail running.

¿Qué es el Trail Running y por qué es tan especial el Chihuahua by UTMB?

El trail running es una modalidad de carrera que se practica en senderos naturales, comúnmente en terrenos montañosos o boscosos, alejados del asfalto. Este deporte exige a los corredores superar desniveles pronunciados, obstáculos naturales y cambios constantes de terreno, poniendo a prueba no solo la resistencia física sino también la concentración y habilidades técnicas para sortear descensos y ascensos.

Chihuahua by UTMB representa un reto único debido a sus escenarios: las imponentes Barrancas del Cobre y la Sierra Tarahumara, un área cuatro veces más grande que el Gran Cañón de Colorado. Los recorridos incluyen distintas distancias con desniveles que van desde 200 metros hasta más de 7,500 metros en el caso de la carrera más larga (Rarámuri, 156 km). Además del componente competitivo, el evento rinde homenaje a la cultura Rarámuri, reconocida mundialmente por su tradición en carreras de larga distancia, con exhibiciones de juegos ancestrales y participación especial de corredores nativos apoyados por la organización y el gobierno local.

Esta competencia no solo es un referente para el trail running a nivel internacional, sino que también impulsa el turismo sustentable y la economía local, promoviendo el respeto por el medio ambiente. El Chihuahua by UTMB es también una etapa clasificatoria para las finales mundiales de la UTMB World Series que se celebran en Chamonix, Francia, lo que eleva aún más su importancia para los corredores mexicanos y extranjeros que buscan el prestigio global.

En suma, los mejores atletas mexicanos llegarán a este evento con la motivación de superar sus límites, competir al más alto nivel y representar con orgullo a México en un entorno natural y cultural incomparablemente enriquecedor en el mundo del trail running. Esta carrera será sin duda una experiencia inolvidable tanto para participantes como para espectadores.