Premios Juventud 2025: Estrellas llegan a la esperada alfombra azul

El derroche de clase, actitud y elegancia se hará sentir en Panamá 

Por

Elvis González
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 05:51 pm
Premios Juventud 2025: Estrellas llegan a la esperada alfombra azul
Premios Juventud 2025 / Cortesía
La celebración de la música latina ha comenzado con la alfombra azul de Premios Juventud 2025 desde Panamá. Artistas invitados ya hacen acto de presencia en la ceremonia, derrochando elegancia y glamour, con sus vestuarios seleccionados.

Desde el Centro de Convenciones Amador Univisión celebra los 22 años de los premios. 

Celebridad con puro estilo

La cantante y Youtuber mexicana Cruz Varela, conocida artísticamente como Yeri Mua, es una de las primeras en arribar a la alfombra azul, con un traje muy sensual.

 

Jueves 25 de Septiembre de 2025
