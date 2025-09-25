Premios Juventud 2025: Estrellas llegan a la esperada alfombra azul

Suscríbete a nuestros canales

La celebración de la música latina ha comenzado con la alfombra azul de Premios Juventud 2025 desde Panamá. Artistas invitados ya hacen acto de presencia en la ceremonia, derrochando elegancia y glamour, con sus vestuarios seleccionados.

Desde el Centro de Convenciones Amador Univisión celebra los 22 años de los premios.

Celebridad con puro estilo

La cantante y Youtuber mexicana Cruz Varela, conocida artísticamente como Yeri Mua, es una de las primeras en arribar a la alfombra azul, con un traje muy sensual.