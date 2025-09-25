Premios Juventud 2025: A qué hora, canal y dónde ver la ceremonia en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de pocas horas comenzará en Panamá la gran celebración de Premios Juventud 2025, con una serie de invitados especiales, entre ellos venezolanos. La celebración no solo podrá ser vista en Estados Unidos a través de Univisión, sino también en nuestro país.

Evento y único especial

Se ha confirmado que el canal de la colina, Venevisión, será el encargado de llevar la transmisión a partir de las siete de la noche. Además, informaron que la celebración musical también estará disponible de manera online por Venevisión Play.

“Orgullo venezolano presente en los Premios Juventud. Venezuela brilla con sus nominados en la edición 2025. Apoyemos a nuestro talento en una noche llena de ritmo y emoción a partir de las 7:00 p.m. por la señal de Venevisión”, escribieron en Instagram.

Entre los venezolanos que estarán presentes destacan:

Migbelis Castellanos, quien estará como presentadora.

Danny Ocean



Mau y Ricky



Rawayana



Alleh y Yorghaki



Elena Rose



Daniel Elbittar



Óscar Alejandro



Mari “La Carajita”



Emmanuel Palomares



Isabella Ladera.

Todos con nominaciones.