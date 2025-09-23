Fernando Delfino: famosos venezolanos se despiden del fashionista

Suscríbete a nuestros canales

La mañana del 23 de septiembre de 2025, la farándula venezolana se despertó con la dolorosa noticia de la muerte del presentador y fashionista, Fernando Delfino de 54 años.

Un ataque al corazón fue la causa del fallecimiento del también arquitecto, quien fue ingresado la noche del 22 de emergencia en la Clínica Santa Paula, tras sufrir una especie de Accidente Cerebrovascular (ACV) que, complicó aún más su salud.

Delfino se desarrolló como presentador en varios programas del país y, también era un experto de la moda que acompañó por muchos años a diferentes figuras públicas que hoy lloran su partida física.

Despedida a Fernando Delfino

Tras conocerse la noticia, diversos medios de comunicación compartieron lo ocurrido y, en las publicaciones varias estrellas expresaron su tristeza ante repentina pérdida.

El diseñador Raenrra escribió: “Que noticia tan impactante. Estoy muy triste, desconcertado, que un ser tan adorable, humilde, dulce, tan amigo, se haya marchado tan joven”. Por su parte, la actriz Nohely Arteaga agregó: “Impactada”, junto a un emoji de corazón roto.

El productor venezolano Manuel Fraiz-Grijalba reflexionó: “Que pena, increíble, la vida es un soplo, una persona joven, lo vimos y saludamos hace pocas semanas en el teatro, nuestra condolencia a sus familiares”.

Viviana Gibelli, la periodista Endrina Yépez y la locutora ‘La Vero Gómez’, también se pronunciaron al respecto. Por su parte, Mariela Celis dedicó unas sentidas palabras al también arquitecto.

“Un hombre elegante, sibarita, de carácter fuerte, con un humor negro que me encantaba y compartíamos, pero, con un gran corazón, sin duda es una gran pérdida para quienes lo conocimos y para el mundo del espectáculo”, escribió Celis.

Aileen Celeste, quien fue entrevistada por él apenas hace unas semanas, expresó en Instagram: “Hoy despedimos a un grandioso ser humano, inteligente, amable, noble, de buen corazón, periodista, artista, arquitecto, especialista en moda y mucho más”.

¿Quién era Fernando Delfino?

Fernando Delfino, fue una figura destacada del medio artístico venezolano, conocido por combinar su formación en arquitectura con su pasión por la moda, la televisión y el diseño.

Su profesión como arquitecto le dio una base sólida en teoría del diseño: color, forma, proporción, equilibrio.

En cuanto a su rol como especialista en moda, trabajó como diseñador, curador de eventos de moda-arte, presentador de programas y comentarista de tendencias. También era presentador de televisión y se encontraba laborando en “En Privé” a través de Simple TV.